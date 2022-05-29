MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 9 terörist daha etkisiz

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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