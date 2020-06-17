MSB: "Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla sürüyor"

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu topçu birliklerimizce belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak tam isabetle vuruldu. Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor.'' ifadelerine yer verildi.

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