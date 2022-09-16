Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesaplarından paylaşılan selamlama uçuşunda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 adet F4 Phantom yer aldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesi Duatepe mevkii üzerinde gerçekleşen selamlama uçuşuna ait görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "Milli Mücadelemizin dönüm noktalarından Sakarya Zaferi’nin 101’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Hava Kuvvetlerimiz tarafından selamlama uçuşu gerçekleştirildi" ifadeleri kullanıldı