MSB paylaştı: Eşsiz görüntü
Milli Savunma Bakanlığı, günün fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Paylaşımda, "Eşsiz görüntü" notu düşüldü.
Giriş: 30.09.2024 - 21:16 Güncelleme: 30.09.2024 - 21:17
Ankara semalarında beliren Dolunay ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir benzersiz bir görüntüyü oluşturdu.
MSB: EŞSİZ GÖRÜNTÜ
Başkent'te meydana gelen bu kozmik şöleni fark eden Ankaralılar cep telefonuna sarılırken, Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya platformu X üzerinden fotoğrafı paylaşarak 'Eşsiz Görüntü' yorumunu yaptı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ