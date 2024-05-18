Marangoz, baskı operatörü, kaloriferci, elektrikçi, otomotiv boya ustası gibi pek çok alanda alımı gerçekleşecek olan MSB kura sonuçları sorgulanıyor. Asıl olarak belirlenen adayların başvuru şartlarını taşımazsa yedek adaylar davet edilecek. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar isim listesi şeklinde duyuruluyor. Peki MSB kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2024 MSB kura çekiliş sonuçları isim listesi