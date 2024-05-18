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        Haberler Kısayol MSB kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2024 Milli Savunma Bakanlığı MSB kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama

        MSB kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2024 MSB kura çekiliş sonuçları isim listesi

        Milli Savunma Bakanlığı tarafından MSB kura sonuçları duyuruluyor. Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi'nde 1829 işçi alımı MSB kura çekimi gerçekleşti. Peki MSB kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte 2024 Milli Savunma Bakanlığı MSB kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama sayfası

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 16:43 Güncelleme: 18.05.2024 - 18:45
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        • 1

          Marangoz, baskı operatörü, kaloriferci, elektrikçi, otomotiv boya ustası gibi pek çok alanda alımı gerçekleşecek olan MSB kura sonuçları sorgulanıyor. Asıl olarak belirlenen adayların başvuru şartlarını taşımazsa yedek adaylar davet edilecek. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar isim listesi şeklinde duyuruluyor. Peki MSB kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2024 MSB kura çekiliş sonuçları isim listesi

        • 2

          MSB 1829 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ!

          Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuzda kura çekiminin 16 Mayıs Perşembe günü yapılacağı bilgisi paylaşılmıştı.

          Noter huzurunda yapılan kura çekimi 16 Mayıs’ta saat 10.00’da gerçekleşti

        • 3

          MSB KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı sonuçları henüz erişime açılmadı. Toplam ilan edilen kontenjanın 4 katı kadar yedek ve asıl aday kura çekimine göre belirleniyor.

          İşçi alımı sonuçları internet üzerinden adayların erişimine açılacak. Adaylara basılı veya mail yoluyla herhangi bir bilgilendirme yapılmayacak. Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı sonuçları msb.gov.tr adresinden açıklanacak. Asıl ve yedek aday duyurusu geldikten sonra adaylar sonuçları isim listesi şeklinde görüntüleyebilecek.

          Sınava girmeye hak kazanan adaylar Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayınlanacak.

        • 4

          MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI YAPILACAK OLAN ALANLAR

          MSB 1829 işçi alımı kapsamında Elektronik Teknisyeni, İş Makineleri Operatörü, Tezgah İşçisi, Kaynakçı, İnşaat Ustası, Soğuk Demirci/Çelik Yapılandırmacı, Ciltçi, Matbaa Teknisyeni, Sıhhi Tesisatçı, Tornacı, Marangoz, Ofset Baskı Operatörü, Kaloriferci, Elektrikçi, Otomotiv Boya Ustası, Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi, Terzi, Meydancı gibi birçok meslek grubundan alımlar yapılıyor.

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