GÜNCELLEME - MSB: Kovid-19'la mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus'a gönderildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus'a gönderildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Tunus’a gönderilen tıbbi yardım malzemelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’e hitaben yazdığı mektubun da yetkililere teslim edildiği kaydedildi.