"Onlar görevini 12'den vurarak yapar"

Bakanlık Twitter hesabından, teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancıların görüntüsü paylaştı. Açıklamada, "Onlar; görevini sessizce ve tam 12´den vurarak yapar! Kuyumcu hassasiyetiyle hesaplama yaptıktan sonra hedeflerini hatasız ve eksiksiz imha ederler. Onlar bizim kahraman, fedakâr, görünmez ve üstün kabiliyetli keskin nişancılarımız" ifadelerine yer verildi.

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