MSB karargahında pano ve koridorlara Kovid-19 ile ilgili uyarı etiketleri yapıştırıldı

AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tüm karargah ve birliklerde Kovid-19 salgınına karşı tedbir alınmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda, salgına karşı personelin bilgilendirilmesinin yanı sıra farkındalık oluşturularak tedbirlerin bireysel olarak da artırılmasının sağlanması için Bakanlık karargahındaki pano, koridor ve merdivenlere yeni tip koronavirüsten nasıl korunulacağının anlatıldığı etiketler yapıştırıldı.