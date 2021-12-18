Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 3 PKK´lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi" denildi.

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