MSB: İki terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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