Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Bahar Kalkanı Harekâtı kapsamında İdlib bölgesinde görevli 1 kahraman silah arkadaşımız, birliğinin 18 Mart 2020 tarihinde gece icra edeceği pusu, keşif, gözetleme ve emniyet faaliyetlerinin hazırlıkları esnasında ilk tespitlere göre kalp krizi nedeniyle rahatsızlanması sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR, ŞEHİT ASKER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde, ilk tespitlere göre kalp krizi nedeniyle rahatsızlanması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sezayi Atabey'in ailesine başsağlığı diledi.

Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yayımladığı başsağlığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Silah arkadaşımız, 18 Mart 2020 tarihinde İdlib'de; pusu, keşif, gözetleme ve emniyet faaliyetlerinin hazırlıkları esnasında ilk tespitlere göre kalp krizi rahatsızlanması sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

AİLEYE HABER VERİLDİ

Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görev yaparken, kalp krizi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sezayi Atabey'in Ağrı'nın tutak ilçesine bağlı Akyel Köyü'nde oturan ailesine acı haber yetkililer tarafından verildi.