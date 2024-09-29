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        Haberler Gündem MSB: Hudutlarda 9'u terör örgütü üyesi 12 kişi yakalandı

        MSB: Hudutlarda 9'u terör örgütü üyesi 12 kişi yakalandı

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si FETÖ, 2'si PKK/PYD–YPG terör örgütü üyesi 12 kişinin yakalandığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 18:31 Güncelleme: 29.09.2024 - 18:31
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        MSB: 9'u terör örgütü üyesi 12 kişi yakalandı
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        Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 7’sinin FETÖ, 2’sinin PKK/PYD–YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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