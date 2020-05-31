MSB: Hudut hatlarında çok sayıda silah ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kahraman hudut birliklerinin her türlü hava ve arazi şartlarında gece-gündüz, 24 saat kesintisiz olarak kaçakçılığa büyük darbe vurmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Van, Hakkari, Kilis ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama sonucu bin 787 kutu hap, 15 adet 7+1 av tüfeği, 5 adet 4+1 av tüfeği, 20 av tüfeği namlusu, 20 pompalı tüfek şoklama kiti, 96 kurusıkı tabanca, 3 bin 845 gram kubar esrar ile 6 bin 500 paket sigara ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Ele geçirilen malzemelerin Jandarma Genel Komutanlığı birimlerine teslim edildiği kaydedildi.