MSB: "Hava Kuvvetleri, Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan, Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin görüntülerin yer aldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti."