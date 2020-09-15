MSB: F-16 uçağı ile NEXUS ACE görevi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “NATO eğitim uçuşu kapsamında 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı ve 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 4 adet F-16 uçağı ile NEXUS ACE görevi icra edilmiştir. Uçuşa katılan unsurların Komuta Kontrol unsuru olarak NATO AWACS uçağı görev yapmıştır” denildi.

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