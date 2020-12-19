MSB: "Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı tamamlandı"

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Çorlu'daki 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının NATO VJTF Tugayı Karargahı Sertifikasyon Denetlemesi kapsamında icra edilen Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı başarıyla tamamlandı. Tatbikata 23'ü müttefik ülkelerden olmak üzere toplam 392 personel katıldı."Öte yandan, tatbikata ilişkin görüntüler, MSB'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."