MSB, Ertuğrul Fırkateyni şehitlerini andı

AA

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "131 yıl önce Türk ve Japon dostluğu için yola çıkan ve dönüş yolunda fırtınaya yakalanarak batan Ertuğrul Fırkateyni'ndeki şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri yer aldı.