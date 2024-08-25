MSB duyurdu! Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 FETÖ'cü yakalandı

Yunanistan'a geçmeye çalışan 8 FETÖ'cü yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan 9 kişiden 8'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Giriş: 25.08.2024 - 19:06 Güncelleme: 25.08.2024 - 19:06
MSB'den yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 8’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." dedi.
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