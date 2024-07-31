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        Haberler Gündem MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü

        Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31.07.2024 - 17:21 Güncelleme: 31.07.2024 - 17:21
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        MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü
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        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

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