MSB: İdlib'de masum siviller hedef alındı!

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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin İdlib şehrinde sivillerin hedef alındığı ifade edildi.

MSB tarafından yapılan paylaşımda, "Rejim bölgesinden yapılan top atışları ile İdlib'de bulunan masum siviller hedef alındı, 4 sivil hayatını kaybederken 4 masum sivil de yaralandı. Belirlenen hedefler derhâl kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınarak gerekli karşılık verildi." ifadeleri kullandı.