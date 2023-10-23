Gazze'ye bir yardım eli daha! MSB duyurdu: Gazze'ye ulaştırılmak üzere paketler uçaklara yüklenmeye başladı!

Gazze'ye bir yardım eli daha! MSB duyurdu: Gazze'ye ulaştırılmak üzere paketler uçaklara yüklenmeye başladı!

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerinin Gazze'ye ulaştırılmak üzere uçaklara yüklenmeye başlandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin yardım elini Gazze´ye ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve içerisinde çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımıza yüklemeye başladık. Uçaklarımız hazır olur olmaz Mısır´a hareket edecek. Yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için toplamda 4 sorti planlandı" ifadelerine yer verildi.

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İLK UÇAK HAREKET ETTİ Bakanlıktan yapılan açıklamada ilk uçağın Mısır'a hareket ettiği bildirildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazze için hazırlanan ve çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini taşıyan Hava Kuvvetlerimize ait ilk uçak, Ankara Etimesgut'taki 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığımızdan Mısır'a hareket etti. Bölgeye yardım ulaştıracak diğer uçaklarımızın hazırlık faaliyetleri devam ediyor" denildi.