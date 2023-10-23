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        Haberler Gündem Gazze'ye bir yardım eli daha! MSB duyurdu: Gazze'ye ulaştırılmak üzere paketler uçaklara yüklenmeye başladı!

        MSB: Gazze'ye yardım paketleri uçaklara yükleniyor

        Milli Savunma Bakanlığı, Gazze'ye ulaştırılmak üzere hazırlanan ve çoğunlukla sağlık malzemelerinden oluşan yardım paketlerinin uçaklara yüklenmeye başladığını duyurdu. Açıklamada ilk uçağın da Mısır'a hareket ettiği bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 09:43 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:27
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        MSB duyurdu! Gazze'ye bir yardım eli daha
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerinin Gazze'ye ulaştırılmak üzere uçaklara yüklenmeye başlandığını duyurdu.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin yardım elini Gazze´ye ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve içerisinde çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarımıza yüklemeye başladık. Uçaklarımız hazır olur olmaz Mısır´a hareket edecek. Yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için toplamda 4 sorti planlandı" ifadelerine yer verildi.

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        İLK UÇAK HAREKET ETTİ

        Bakanlıktan yapılan açıklamada ilk uçağın Mısır'a hareket ettiği bildirildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazze için hazırlanan ve çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini taşıyan Hava Kuvvetlerimize ait ilk uçak, Ankara Etimesgut'taki 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığımızdan Mısır'a hareket etti. Bölgeye yardım ulaştıracak diğer uçaklarımızın hazırlık faaliyetleri devam ediyor" denildi.

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