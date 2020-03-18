Bedelli Askerlik tarihleri ertelendi mi?

18 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik tarihlerine yönelik son dakika açıklaması geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2020 yılında bedelli askerlik yapacak yükümlülerin cep ve sevk işlemleri ileri bir tarihe ertelendi. Peki Bedelli Askerlik sevk ve celp yerleri ne zaman açıklanacak?
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bedelli askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı “ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir” açıklamasında bulunuldu.
2020 YILINDA SİLAH ALTINA ALINACAK YÜKÜMLÜLERE AİT DUYURU
1. 2020 YILINDA BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ YAPACAK YÜKÜMLÜLERİN CELP VE SEVK İŞLEMLERİ İLERİDE BELİRLENECEK BİR TARİHE KADAR ERTELENMİŞTİR. KONUYLA İLGİLİ HUSUSLAR MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINCA DUYURULACAKTIR.
2. YEDEK SUBAY VE YEDEK ASTSUBAY ADAY ADAYLARI İLE ALTI AYLIK HİZMETE TABİ ERBAŞ VE ERLERİN İŞLEMLERİ MEVCUT PLAN ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLMEYE DEVAM EDİLECEKTİR.
3. BU DUYURU 7179 SAYILI ASKERALMA KANUNU’NUN 27’NCİ MADDESİ GEREĞİNCE YÜKÜMLÜLERE TEBLİĞ MAHİYETİNDEDİR. KAMUOYUNA SAYGI İLE DUYURULUR MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ASKERALMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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