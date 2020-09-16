MSB duyurdu: Ankara'da kritik İdlib toplantısı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığında İdlib’deki gelişmelerle sahadaki son durumun ele alınacağı bir toplantı yapacak." denildi.

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