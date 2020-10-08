Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Meltem-3 Projesi kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınması planlanan 6 adet deniz karakol uçağının kabul faaliyetlerine başlandı."