2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklama şöyle: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlara kararlılıkla devam ediyor.

Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek!

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