MSB duyurdu! 1 terörist daha teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kararlı operasyonlar sonrasında PKK'lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyinden kaçan PKK'lı teröristin Şırnak'ın Cizre ilçesindeki hudut karakoluna teslim olduğu kaydedildi.