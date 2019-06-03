03 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Akit TV'de ekrana gelen programda yorumcu Murat Alan'ın sözlerine Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt geldi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Asil milletimizin güvenliği ve bekası uğrunda, yargı ve istihbaratla yakın iş birliği içinde FETÖ ile her türlü mücadeleyi yapan, PKK/YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı operasyonları icra eden ve tüm vazifelerini büyük bir ciddiyet ve samimiyetle yerine getirme gayreti içinde olan Türk Silahlı Kuvvetlerini komuta eden generalleri toplum nezdinde aşağılamaya çalışmak ordumuza ve asil milletimizin hak ve menfaatlerine zarar vermektedir".
"MİLLETİMİZİN MOTİVASYONUNU ETKİLEMESİ KAÇINILMAZDIR"
Erinden generaline kadar bir ve bütün olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin asil milletin bağrından çıktığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yurt içinde ve sınır ötesinde düzenlenen çok sayıda operasyonların başarıyla icra edildiği bir dönemde yapılan bu tür sorumsuz ve düzeysiz açıklamaların tüm ordu mensuplarımızın olduğu kadar milletimizin de moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır.
"YASAL SÜREÇLERİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"
Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda daima demokrasiye bağlı, milletinin emrinde, görevinin başında, 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla yurdun ve dünyanın dört bir köşesinde yaz kış, gece gündüz, dağ bayır demeden fedakarca görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli generallerine karşı yapılan bu hadsiz, yakışıksız ve yasal sınırları aşan açıklamayı, hukuki tüm yollar saklı kalmak kaydıyla şiddetle kınıyor, yasal süreçlerin yakından takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ediyoruz".
PROF. ALTUN: TAHRİPKR İFADELERİ KINIYORUZ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir televizyon kanalında yayımlanan programda, katılımcılardan birinin Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görev yapan generaller hakkında kullandığı ifadelere ilişkin, şunları kaydetti:
"Televizyon programında TSK'yi komuta eden generaller hakkında sarf edilen hakaretamiz ifadeler ziyadesiyle rahatsız edicidir. Mehmetçiğimizin devletimizin bekası için gayret sarfettiği bir dönemde TSK mensuplarımıza yönelik tahripkar ifadeleri kınıyoruz".
— AA Canlı (@AACanli) June 3, 2019
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