MSB'den 'SADAT' açıklaması

DHA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Milli Savuma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu'na (MYO) askeri öğrenci seçim süreçlerinde her yıl ortalama 32 mülakat komisyonu kurulduğu ve bu komisyonlarda yedeklerle birlikte ortalama 200 kişinin görev yaptığı bildirildi. Her komisyonun biri başkan olmak üzere beş üyeden oluştuğu belirtilerek, "15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan askeri darbe girişimi sonrasında yapılan düzenlemeler çerçevesinde, gerekli güvenlik soruşturmaları yapılarak emekli subaylar ve astsubaylar ile diğer kamu personeline askeri öğrenci alım komisyonlarında görev verilmiştir. Her komisyonda en fazla bir emekli personele görev verilmiştir" denildi.

'YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI'

2018'den itibaren askeri öğrenci seçim komisyonlarında görev alan emekli personel ve diğer kurumlar personeli sayısının düzenli olarak azaltıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"31 Aralık 2020 tarihinden sonra yapılan askeri öğrenci seçimlerinde emekli personele görev verilmesi uygulamasına son verilmiştir. Haberde adı geçen ve SADAT Kurucusu olduğu iddia edilen emekli personel Gürcan Onat'a, ilgili düzenlemeler çerçevesinde, sadece 2017 ve 2018 yıllarında yapılan askeri öğrenci seçim alımlarında görev verilmiştir. 2019, 2020 ve 2021 yılı askeri öğrenci seçim komisyonlarında ise görev verilmemiştir. Askeri öğrenci seçim alımlarında görev alan 200 kişiden sadece birisi olan, bu komisyonlarda sadece 2 yıl görev yapan ve sonrasında kendisine görev verilmeyen Gürcan Onat üzerinden 'Harp okulları mülakatını 3 yıl SADAT yaptı' başlığı ile yapılan haberler gerçeklikten uzaktır ve Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Üniversitesi'ni yıpratmaktan başka hiçbir amaç taşımamaktadır. Kanun ve yönetmeliklerle sınırları çizilen mülakat komisyonları ile ilgili olumsuz algı yaratmaya yönelik asılsız iddialarla ilgili yasal süreç başlatılmıştır."