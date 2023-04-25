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MSB'den Moskova'daki dörtlü Suriye toplantısına ilişkin açıklama

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı'ndan Moskova'da gerçekleşen dörtlü toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya-Suriye-İran arasındaki dörtlü toplantıda, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar ele alındı." ifadeleri kullanıldı

Giriş: 25.04.2023 - 15:04 | Güncelleme: ABONE OL
MSB'den Moskova'daki dörtlü Suriye toplantısına ilişkin açıklama
AA

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Türkiye, Rusya, Suriye ve İran savunma bakanları ve istihbarat başkanları arasında Moskova'da yapıcı havada gerçekleştirilen dörtlü toplantıda, tarafların Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarının teyit edildiği, Suriye'de ve bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için bu formattaki toplantıların devamının önemine vurgu yapıldığı bildirildi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Savunma Bakanı Mohammad Reza Aştiyani, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya, İran ve Suriye İstihbarat başkanlarının Moskova'da bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmeye ilişkin şu bilgiler verildi:

"Suriye'deki güvenlik durumunun güçlendirilmesi, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar, Suriye topraklarında her şekliyle terör örgütleri ve tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele, Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmelerine yönelik çabaların yoğunlaştırılması konuları ele alınmıştır.

Taraflar, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını teyit etmişlerdir. Yapıcı havada geçen toplantı sonucunda, Suriye'de ve bir bütün olarak bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için dörtlü formattaki toplantıların devamının önemi vurgulanmıştır."

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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