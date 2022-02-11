Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, milli mücadele döneminde Ankara'daki askeri fabrikadan 6 fotoğraf karesi yer aldı.

Top mermilerinin yapım, bakım ve onarımlarını gösteren 1921-1922 yıllarına ait tarihi fotoğraflarda, fabrika binası ile atölyelerde çalışanlar görülüyor.