MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46'ncı yıl dönümüne özel video

AA

Bakanlıkça sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "46 yıl önce Kıbrıs Türkü kardeşlerimize yönelik zulme son vermek, Ada'ya barışı getirmek için gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatının yıl dönümünde, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyoruz." mesajına yer verildi.