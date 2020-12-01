MSB'den Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara eğitim

MSB'nin internet sitesi ve Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli komandolara verilen Komando Kolu Eğitimleri'ne ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Paylaşımda eğitimlerin Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda görevli personel tarafından verildiği ifade edildi.