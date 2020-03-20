MSB'den İdlib açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İdlib'de yaşanan gelişmelerle ilgili bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetleri sürüyor. Birlik çekilmeleri haberleri gerçeği yansıtmıyor." denildi.

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