MSB'den haziran celp dönemi için koronavirüs önlemleri videosu

AA

MSB, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) ile mücadelede haziran celp döneminde alınacak önlemlere ilişkin bir video yayımladı.

Bakanlığın, Twitter hesabından paylaşılan videoda, Kovid-19 salgınıyla mücadelenin başarıyla devam ettiği vurgulanarak, "Bize emanet edilen Mehmetçiklerin askerlik hizmetini güvenli olarak yerine getirmeleri ve virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam etmektedir." denildi.

Haziran celp döneminde silah altına alınacak yükümlü personele yönelik alınan tedbirlere ilişkin bilgi verilen videoda, silah altına alınacak yükümlü personelin birliklerine ulaşıncaya kadar mümkün olduğunca az kişi ile temas etmelerini sağlamak amacıyla garnizon komutanlıklarınca havaalanı, gar ve otogarlarda birer irtibat noktası açılacağı kaydedildi. Videoda, şu ifadeler kaydedildi:

"Bu irtibat noktalarına müracaat edenler, tahsis edilen araçlar ile doğrudan birliklerine ulaştırılacaktır. Bu nedenle, haziran celp döneminde silah altına alınacak yükümlü personelin katılış yapacakları birliklerin bulunduğu yerleşim merkezlerine ulaşmalarını müteakip, derhal garnizon komutanlıklarınca havaalanı, gar ve otogarlarda açılacak irtibat noktalarına müracaat etmeleri beklenmektedir."