MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapıldı

AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kara, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü hatırlattı.

Binbaşı Kara, "Geçtiğimiz bir ay içerisinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarının yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek maksadıyla icra edilen operasyonlar neticesinde yurt içinde 53, yurt dışında 66 olmak üzere toplam 119 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesini kullandı.

Teröristler tarafından kullanılan 165 silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildiğini, ayrıca 87 EYP'nin imha edildiğini belirten Kara, hudut güvenliğinin, alınan tedbirler artırılarak hudut birlikleri tarafından 7 gün 24 saat esasına göre sağlandığını kaydetti.

Kara, hudut birliklerine yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz karşılık verildiğini söyledi.

PKK/PYD-YPG terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar sonucunda çok sayıda silah, mühimmat ve yasa dışı malzemenin ele geçirildiğini belirten Kara, sınırlarda teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik sistemlerinin tesis edildiğini, ayrıca hudut birliklerinin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirlerin alındığını kaydetti.

Kara, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudut güvenliğinin sağlaması, terör örgütü tarafından Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturulmasının engellenmesi, DEAŞ ve PKK/YPG başta olmak üzere milli güvenliği tehdit eden teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, güvenli bölgeyi tesis ederek bölgedeki istikrarın sağlanması amacıyla icra edilen Fırat Kalkanı/Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden temizlenen alanlarda huzur ve istikrarın devamının sağlanması için mayın/EYP temizliği ile hayatın normale döndürülmesine yönelik altyapı ve günlük hayatı destekleme çalışmalarına diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak devam edildiğini söyledi.

- "400 binden fazla Suriyeli evlerine döndü"

İdlib'de 5 Mart Mutabakatı ile sağlanan ateşkes sonrası bölgede emniyetinin alındığını ve yaşanan insanlık dramına son verildiğini dile getiren Kara, bugüne kadar 400 binden fazla Suriyelinin evlerine-yurtlarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde geri döndüğünü belirtti.

Bugüne kadar ateşkesin muhafazası, akan kanın durması, istikrarın sağlanması yönünde elde edilen kazanımların korunması, yerinden edilen Suriyelilerin evlerine geri dönüşü ve yeni bir insanlık dramının yaşanmaması için gereken gayretin gösterilmeye devam edildiğini aktaran Kara, "Bu kapsamdaki gelişmeler Rusya Federasyonu ile koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte ayrıca birliklerimizin güvenliği için her türlü tedbir alınmaktadır." dedi.

- Azerbaycan'a destek

Kara, Ermenistan'ın, Azerbaycan'a 27 Eylül 2020'de başlattığı insanlık dışı saldırılarına, 10 Ekim ve 18 Ekim'deki ilan edilen ateşkeslere rağmen doğrudan sivilleri ve yerleşim yerlerini uluslararası hukuka aykırı olarak hedef almak suretiyle devam ettiğini hatırlattı.

Bu saldırılarda bugüne kadar Azerbaycan vatandaşlarından 85'inin hayatını kaybettiğini, 385'inin yaralandığını anımsatan Kara, şöyle devam etti:

"Bölgede barış ve istikrarın tesisi için, Ermenistan bu terörist ve paralı askerleri geri göndermeli, saldırılarına ve Azerbaycan topraklarındaki haksız işgaline son vermelidir. Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin haklı davasında bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz. Öz topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarırken şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

- Libya

Libya hükümeti ile imzalanan ikili anlaşmalar ve uluslararası hukuka uygun olarak ve Milli Mutabakat Hükümetinin daveti üzerine Libya'ya verilen askeri eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam edildiğini vurgulayan Kara, bugüne kadar İstanbul, Moskova ve Cenevre'deki görüşmelerde olduğu gibi Birleşmiş Milletler öncülüğünde Cenevre'de 19 Ekim'de başlayan görüşmeleri desteklediklerini kaydetti.

Söz konusu görüşmeler ile siyasi çözüm için oluşturulan zeminin, Türkiye’nin bugüne kadar Libya’ya verdiği destek sayesinde mümkün olduğuna işaret eden Kara, Libya'da toprak bütünlüğü, sürdürülebilir ateşkes, kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için Libya'nın yanında olmaya devam edileceğini vurguladı.

- Doğu Akdeniz

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Türkiye'nin kıta sahanlığı içerisinde daha önceden belirlenen program dahilinde 12 Ekim'de başladığı faaliyetlerine 27 Ekim tarihine kadar devam edeceğini aktaran Kara, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Oruç Reis araştırma gemisine refakat ve koruma görevi icra edildiğini söyledi.

Kara, "Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'den adeta dışlanarak bölgedeki doğal kaynakların paylaşılmasına yönelik girişimler kesinlikle kabul edilmeyecektir. Türkiye, Doğu Akdeniz’deki en uzun kıyı şeridine sahip ülke olarak, kaynakların adil paylaşımının tüm kıyıdaş devletlerin mutabakatıyla belirlenmesi gerektiğini savunmaktadır. Bölgedeki hidrokarbon arama faaliyetleri, uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarımıza dayanmaktadır." şeklinde konuştu.

- Tatbikatlar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat, tatbikat, eğitim ve personel temini ile tüm diğer faaliyetlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine sıkı bir şekilde uyarak sürdürüldüğünü hatırlatan Kara, bu kapsamda 30 Ekim-6 Kasım tarihlerinde NATO üyesi ülkeler ile mayın harbi konusunda karşılıklı çalışabilirliği artırmak ve Mayın Karşı Tedbirleri konusundaki NATO usullerini denemek maksadıyla İspanya, Romanya, Fransa, İtalya, Yunanistan ve ev sahibi Bulgaristan ile Burgaz/Bulgaristan yaklaşma sularında Poseidon-2020 Davet Tatbikatı'nın icra edileceğini bildirdi.

30 Ekim-10 Kasım'da İspanya, Romanya, Bulgaristan, Pakistan, İtalya ve Amerika Birleşik Devletlerinin katılımıyla denizaltılara karşı hava/su üstü ve denizaltı iş birliği ve ileri seviyede koordineli Denizaltı Savunma Harbi eğitimi sağlamak ve ilgili NATO usullerini denemek maksadıyla Mavi Balina-2020 Tatbikatı'nın icra edileceği bilgisini veren Kara, Silahlı Kuvvetlerinin harbe hazırlık durumunu en üst seviyede idame etmek, her yönüyle etkinliğini, caydırıcılığını ve saygınlığını sergilemek maksadıyla milli ve çok uluslu tatbikatların icrasına devam edileceğini belirtti.

- Personel temin faaliyetleri

Kara, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesinde, Harp Okullarına 1401, Astsubay Meslek Yüksek Okullarına 2 bin 175 ve MSB adına eğitim görmek üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fakülte ve Yüksek Okullarına 238 öğrenci temininin yapıldığını, hali hazırda 12 bin 511 öğrencinin eğitim öğretim gördüğünü ifade etti.

Son 1 ayda dış kaynaktan 215 subay, 611 sözleşmeli er olmak üzere toplamda 826 personel temin edilerek Türk Silahlı Kuvvetleri saflarına katıldığını dile getiren Kara, "Böylelikle, 15 Temmuz 2016'dan sonra muvazzaf subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş/er olmak üzere yaklaşık 103 bin personel temin edilmiştir." dedi.

- Sevk

Ekim, kasım, aralık 2020 celp ve sevk dönemlerinde silah altına alınacak yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/erlerin celp ve sevk dönemleri ile temel eğitim yapacakları eğitim birliklerinin, e-Devlet ve askerlik şubelerinden 23 Ekim'de duyuruya açıldığını hatırlatan Kara, 30 Ekim 2020'de sevke tabi vatandaşların 26 Ekim'den itibaren PCR testi sonrasında e-Devlet veya askerlik şubelerinden sevk evraklarını alabileceklerini belirtti.

Binbaşı Kara, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelecek dönemde de dosta güven, düşmana korku veren yüksek eğitim seviyesini idame etmek ve geliştirmek, sahip olduğu imkan kabiliyetleri ve ateş gücünü caydırıcı bir biçimde ortaya koymak, dost ve müttefik ülkelerle askeri iş birliğini ve birlikte harekat icra edebilirliğini güçlendirerek geliştirmek amaçlarıyla yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerini sürdüreceğini, bölge ve dünya barışına katkılar sunmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.