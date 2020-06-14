Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremde şehit düşen Korucu kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Tüm Bingöllü hemşehrilerimize geçmiş olsun." denildi.

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