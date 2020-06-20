MSB'den "Babalar Günü" videosu

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, "Baba demek, cesaret ve yiğitlik demek. Baba demek, özveri ve kahramanlık demek. Baba demek, azimli ve güçlü bir milletin evladı olmak demek. Ya onlar için?" sözleriyle başlıyor.
Videoda bir kız çocuğu, babasıyla ilgili "Ben babamı çok seviyorum ama onu çoğu zaman göremiyorum. Aslında çok özlüyorum ama olsun babam bayrağımızın dalgalandığı her yerde gece gündüz demeden görevinin başında. Ben babamla gurur duyuyorum. Çünkü o çok fedakar." dedi.
Babaları gazi olan iki erkek kardeşten biri de, "Bizim babamız çok cesurdur. Çünkü o bayrağımızın gölgesinde daima huzur, barış ve güven içinde yaşamamız için gücümüze güç, canımıza can kattı ve o, şehitlikten sonra en kutsal makamın sahibidir." ifadelerini kullandı.
- "Benim babam, çok şefkatlidir"
Bir erkek çocuk ise babası hakkında "Benim babam, bütün çocuklara kol kanat gerer, yaralar sarılsın diye elini uzatıp ulaştığı her gönülde umut yeşertir. Çünkü benim babam, çok şefkatlidir." dedi.
Babası şehit olan bir kız çocuğu da "Ben babamı çok hatırlayamıyorum. Onu hep annemden dinliyordum. Babam varlığımız için vatan toprağına nefes oldu. Biz de onu bu kutsal vatanın toprağına emanet ettik. O da beni canından öte sevdiği sizlere emanet etti. Çünkü benim babam, bir kahramandı." diye konuştu.
- "Vatanı için gözünü kırpmadan yola çıkan isimsiz kahramanlar"
Videonun sonunda, "Onların her biri, bu vatanın evladı, evlatlarının da kahraman babaları. Her biri, vatanı için gözünü kırpmadan yola çıkan isimsiz kahramanlar. Cesaretin, şefkatin, fedakarlığın ve kahramanlığın timsali başta şehit ve gazi babalarımız olmak üzere tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun." denildi.
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