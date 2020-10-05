MSB'den Azerbaycan açıklaması!

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bugüne kadar 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı." ifadelerine yer verildi.