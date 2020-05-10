MSB'den Anneler Günü'ne özel video - ANKARA

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MSB'nin sosyal medya hesaplarından "Başta kahraman şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." başlığıyla video paylaşıldı.Videoda, görevde olan ya da görevden dönen kadın askeri personelin çocukları tarafından Anneler Günü'nün kutlamasına yer verildi.Video, kısa sürede yüzlerce beğeni alarak paylaşıldı.