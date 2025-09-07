Habertürk
        MSB'den, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na destek paylaşımı! - Voleybol Haberleri

        MSB'den, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na destek paylaşımı!

        Milli Savunma Bakanlığı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda finaline çıkan Filenin Sultanları'na ilişkin destek videosu paylaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2025 - 14:20 Güncelleme: 07.09.2025 - 14:22
        MSB'den, Filenin Sultanları'na destek paylaşımı!
        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda finaline çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na ilişkin destek videosu paylaştı.

        MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk kadını, zafere yürüyen bir ulusun en büyük sesi ve milletinin iradesine güç katan savaşçılardır. Ay-yıldızın gururu olan Filenin Sultanları'na 2025 FIVB Dünya Şampiyonası finalinde başarılar dileriz. Sizlere dünya şampiyonluğu çok yakışacak. Aynı ruh, aynı bayrak, aynı inançla; tüm kalbimiz sizinle" denildi.

