MSB'den, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na destek paylaşımı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda finaline çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na ilişkin destek videosu paylaştı.

Aynı ruh, aynı bayrak, aynı… pic.twitter.com/d6L5vuylQn — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 7, 2025

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk kadını, zafere yürüyen bir ulusun en büyük sesi ve milletinin iradesine güç katan savaşçılardır. Ay-yıldızın gururu olan Filenin Sultanları'na 2025 FIVB Dünya Şampiyonası finalinde başarılar dileriz. Sizlere dünya şampiyonluğu çok yakışacak. Aynı ruh, aynı bayrak, aynı inançla; tüm kalbimiz sizinle" denildi.