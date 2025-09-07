MSB'den, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na destek paylaşımı!
Milli Savunma Bakanlığı, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda finaline çıkan Filenin Sultanları'na ilişkin destek videosu paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda finaline çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na ilişkin destek videosu paylaştı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk kadını, zafere yürüyen bir ulusun en büyük sesi ve milletinin iradesine güç katan savaşçılardır. Ay-yıldızın gururu olan Filenin Sultanları'na 2025 FIVB Dünya Şampiyonası finalinde başarılar dileriz. Sizlere dünya şampiyonluğu çok yakışacak. Aynı ruh, aynı bayrak, aynı inançla; tüm kalbimiz sizinle" denildi.