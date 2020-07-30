MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbirin alınmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.