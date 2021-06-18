MSB: Anadolu Kartalı Tatbikatı'na katılacak ülkelerin intikalleri tamamlandı

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 (AE-21) Eğitimi'nin 21 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında icra edileceği belirtildi.

Açıklamada, tatbikata katılacak ülkeler ile hava kuvvetlerinin personel ve uçaklarının Konya'ya intikallerinin tamamlandığı kaydedildi.