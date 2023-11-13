Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem MSB açıkladı, Türk ve Yunan heyetleri toplandı

        MSB açıkladı, Türk ve Yunan heyetleri toplandı

        MSB Türk ve Yunan heyetleri arasında, Güven Arttırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısının yeni turunun gerçekleştirildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 20:55 Güncelleme: 13.11.2023 - 20:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        MSB açıkladı, Türk ve Yunan heyetleri toplandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, iki ülke heyetleri arasındaki bugünkü toplantı Ankara'da Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

        Heyetlerin büyükelçiler ve yüksek rütbeli askerler ile sivil yetkililerden oluştuğu toplantıda her iki taraf, yetkili makam onayını müteakip önceden mutabık kalınan "güven arttırıcı önlemler"in 2024 boyunca yeniden hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda anlaşmaya vardı.

        Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

        "Söz konusu toplantı olumlu bir havada gerçekleşmiştir. Her iki taraf ayrıca temasta kalmak ve üzerinde mutabık kalınan 'güven arttırıcı önlemler'in uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla bir 'iletişim noktası (point of contact) mekanizması kurmaya karar vermiştir. Bir sonraki toplantı Yunanistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecektir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        DSÖ Sözcüsü'nden Habertürk'e açıklamalar
        DSÖ Sözcüsü'nden Habertürk'e açıklamalar
        Göz göre gelen cinayet! Sosyal medyadan paylaşmış...
        Göz göre gelen cinayet! Sosyal medyadan paylaşmış...
        Rekorunu geliştirdi!
        Rekorunu geliştirdi!
        Boşanma davası açan enişteye infaz!
        Boşanma davası açan enişteye infaz!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Maganda damat tutuklandı!
        Maganda damat tutuklandı!
        Bahçesindeki kayayı patlatmak isterken eli koptu!
        Bahçesindeki kayayı patlatmak isterken eli koptu!
        15 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki çocuğa çarptı
        15 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki çocuğa çarptı
        Megakent yağmura teslim!
        Megakent yağmura teslim!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?"
        "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?"
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        İngiltere'de kabinede şok!
        İngiltere'de kabinede şok!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Hattuşa'nın eşsiz keşfi!
        Hattuşa'nın eşsiz keşfi!
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Habertürk Anasayfa