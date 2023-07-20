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        Haberler Gündem Bedelli askerlik ücreti 2023 | MSB duyurdu: Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

        MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

        Milli Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı düzenledi. Toplantı sonrasında bedelli askerlik son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Açıklanan zamların ardından bedelli askerlik ücreti Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. İşte 2023 Temmuz zammı ile bedelli askerlik ücreti hakkında merak edilenler...

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 14:14
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          Bedelli askerlik ücreti yeniden gündeme geldi. Yapılan basın toplantısı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, temmuz zammı ile 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar...

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          BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

          Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, bedelli askerlik tutarının 122 bin 351 lira olduğunu açıkladı.

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          Albay Zeki Aktürk, bedelli askerlik tutarının memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini de ifade ederek, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122 bin 351 lira olmuştur. 17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır." dedi.

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