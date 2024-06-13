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        Haberler Gündem MSB açıkladı: 2 PKK’lı terörist teslim oldu

        MSB açıkladı: 2 PKK’lı terörist teslim oldu

        Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK'lı teröristin Habur'da Habur'daki Hudut Karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 19:25 Güncelleme: 13.06.2024 - 19:25
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        MSB açıkladı: 2 PKK'lı terörist teslim oldu
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        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülmeler de hızlanıyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.

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