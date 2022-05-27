MSB: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişimlerine devam eden teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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