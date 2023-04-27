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MSB 30 bin 62 personel alımı yapıyor! 2023 MSB personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

MSB 30 bin 62 personel alımı yapıyor! 2023 MSB personel alımı ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 30 bin 62 personel alımı yapacağını duyurdu. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarının devam ettiğini, subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Yapılan açıklamanın ardından MSB personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 2023 MSB 30 bin 62 personel alımı hakkında tüm merak edilenler...

Giriş: 27.04.2023 - 23:35 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlık bünyesine 30 bin 62 personel alımı yapılacağını geçtiğimiz günlerde açıkladı. MSB personel alımı kapsamında; subay, astsubay, devlet memuru, işçi gibi farklı alanlara istihdam sağlanacak. Peki, "2023 MSB personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?" İşte 2023 Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 30 bin 62 personel alımı başvuru tarihleri...

  • MSB 30 BİN 62 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?

    Milli Savunma Bakanlığı MSB 30 bin 62 personel alımı başvuru tarihine ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. MSB personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro-branş dağılımına ilişkin önümüzdeki günlerde bir açıklama yapılması bekleniyor.

  • MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 30 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK!

    Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, MSB personel alımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Akar,  “Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askerî öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor. 2 Nisan’da yapılacak askerî öğrenci aday belirleme sınavı ile öğrenci alımına yönelik çalışmaları başlayacak, daha sonra hazirandaki mülakatlarla devam edecek. Tüm gençlerimizi bize katılmaya, Millî Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğinde ve ülkemizin savunma ve güvenliğinde görev almaya davet ediyoruz. Bunun parlak ve kutlu bir gelecek olduğunun da gençlerimiz tarafından bilinmesini istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

  • MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personel alımı başvuru tarihlerine ilişkin resmi açıklama gelmedi. Ancak MSB personel alımı başvrularının 2 Nisan 2023 Pazar günü gerçekleştirilen MSÜ sınavı sonrasında alınmaya başlanması bekleniyor.

  • MSB ADAY BELİRLEME SINAV TARİHİ 2023

    Bakan Akar konuyla ilgili açıklamasında şu detaylara yer verdi: "2 Nisan’da yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavı ile öğrenci alımına yönelik çalışmaları başlayacak, daha sonra hazirandaki mülakatlarla devam edecek.

  • Tüm gençlerimizi bize katılmaya, Milli Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğinde ve ülkemizin savunma ve güvenliğinde görev almaya davet ediyoruz. Bunun parlak ve kutlu bir gelecek olduğunun da gençlerimiz tarafından bilinmesini istiyoruz.”

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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