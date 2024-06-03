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        Haberler Bilgi Gündem MSB 25 bin uzman erbaş alımı başvuru ekranı: 2024 MSB 25 bin personel alımı başvuruları ne zaman, şartları ne?

        MSB 25 bin uzman erbaş alımı yapıyor! İşte başvuru kılavuzu

        Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 yılında 25 bin uzman erbaş alımı yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda, MSB 25 bin uzman erbaş alımı başvuru sayfası ile başvuru kılavuzu erişime açıldı. E-Devlet ekranı üzerinden gerçekleşecek başvurular hakkında merak edilenleri sizlerle paylaştık. Peki, MSB 25 bin uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir, MSB personel alımı ne zaman? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2024 - 19:44 Güncelleme: 03.06.2024 - 19:44
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        • 1

          Milli Savunma Bakanlığı, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı (2024/2 Dönem) Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu yayımlanmıştır." ifadeleri ile 25 bin uzman erbaş alımı yaptığını duyurdu. Açıklama sonrasında MSB 25 bin uzman erbaş alımı başvuru ekranı ve tarihleri gündemdeki yerini aldı. Peki, 2024 MSB 25 bin personel alımı başvuruları ne zaman, şartları ne? İşte detaylar...

        • 2

          MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

          Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı (2024/2 Dönem) Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu yayımlanmıştır.

        • 3

          MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Başvurular 03.06.2024 saat 11.00'dan 30.06.2024 saat 23.59'a kadar yapılabilecektir.

          MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

          25 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4