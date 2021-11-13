Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG´li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

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