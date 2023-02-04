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MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK´lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Giriş: 04.02.2023 - 20:39 | Güncelleme: ABONE OL
MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz
HABERTURK.COM

Milli Savunma Bakanlığı 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Kahraman Mehmetçik, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Dün 2, bugün de 3 teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede son olarak 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.

Böylece aynı bölgede son 2 günde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi. Kar, boran, fırtına dinlemeden teröristlerin inlerine girmeye devam eden Kahraman Mehmetçiklerimizi gururla selamlıyoruz."

Fotoğraf: MSB

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